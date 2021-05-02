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воскресенье, 02 мая 2021 13:06

Власть Индии предупреждали об опасности нового штамма Covid-19, но она проигнорировала ученых

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Власть Индии предупреждали об опасности нового штамма Covid-19, но она проигнорировала ученых
В Индии рекордное количество новых больных коронавирусом. Фото: Reuters

Власть Индии проигнорировала информацию ученых о том, что новый штамм Covid-19 является более опасным.

Минимум четверо ученых предупреждали правительство. Политики не стали вводить жесткий карантин, сообщает Reuters.

Документ с предупреждением передали высокопоставленному подчиненному премьер-министру страны.

В Индии за минувшие сутки обнаружили 401 993 новых случая заражения. Страна впервые превысила отметку в 400 тыс. больных в сутки. Произошло 3523 смертей.

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Всего в Индии число заболевших превысило 19 млн, выздоровели более 15 млн пациентов, умерли более 211 тыс.

Со 2 мая Кабмин запретил въезд иностранцев с территории Индии. Эта страна лидирует по количеству ежедневных случаев коронавирусной болезни в мире, заявил главный государственный санврач Виктор Ляшко во время брифинга.

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