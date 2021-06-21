Владелец TikTok обогатился вдвое

Владелец TikTok за прошлый год увеличил прибыль в два раза. Фото: ВВС

Китайская компания ByteDance, которая создала популярное приложение TikTok, вдвое увеличила свою прибыль.

В прошлом году общая выручка фирмы составила $34,3 млрд. Об этом сообщает ВВС.

Годовой валовой доход компании вырос на 93%, до $19 млрд, а чистый убыток за тот же период составил $45 млрд.

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В декабре прошлого года в ByteDance было около 1,9 млрд активных пользователей в месяц на всех ее платформах.

Большая популярность TikTok означает, что компания находится под пристальным вниманием правительств по всему миру, в том числе в США и Китае.

Запреты, которые пытался продвинуть бывший президента США Дональд Трамп на китайские соцсети TikTok и WeChat, были отозваны президентом Джо Байденом - они так и не вступили в силу.