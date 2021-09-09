Владельцы Facebook-страниц отвечают за комментарии - ЕСПЧ

ЕСПЧ впервые указал, что владелец аккаунта соцсети обязан контролировать чужие комментарии. Фото: Reuters

Пользователи публичных аккаунтов в социальных сетях должны контролировать комментарии третьих лиц под сообщениями.

Лицо, публикующее контент, который потенциально может спровоцировать язык ненависти, и предоставляющее возможность его комментировать, несет ответственность за неприемлемые комментарии других пользователей под своими постами, сообщила судья Европейского суда по правам человека от Украины Анна Юдковская.

"Не пропустите важное решение ЕСПЧ в области свободы слова в соцсетях. Французского депутата и кандидата на выборах в парламент осудили за разжигание вражды. Он немедленно не удалил неприемлемые комментарии третьих лиц под своим постом в Facebook, где критиковал оппонента. Язык ненависти касался мусульманской общины, которую в комментариях ассоциировали с преступностью в городе и приравнивали к "наркоторговцам и проституткам". По мнению ЕСПЧ, сознательно сделав свой аккаунт в Facebook общедоступным, а также позволив своим подписчикам размещать там комментарии, заявитель был обязан следить за содержанием опубликованных комментариев. Кроме того, он не мог не знать, что его сообщение привлечет комментарии политического характера, которые должен был отслеживать еще тщательнее", - написала Юдковская.

Такое решение ЕСПЧ фактически возлагает на владельцев аккаунтов обязанность контроля за комментариями посторонних лиц и может стать угрозой для свободы слова.

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Австралийские новостные агентства начнут привлекать к ответственности за клевету в комментариях, размещенных читателями под их материалами в соцсетях. Верховный суд Австралии постановил, что во время создания общедоступной страницы в Facebook и размещения на ней новостных материалов СМИ способствовали и поощряли публикации комментариев пользователей. По мнению судей, медиакомпании стали издателями этих комментариев.