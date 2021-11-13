Виноват Евросоюз: российский президент назвал причину миграционного кризиса

Путин заявил, что в миграционном кризисе виноват Евросоюз. Фото: pravda.com

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в миграционном кризисе на белорусско-польской границе виноват Евросоюз.

Путин подчеркнул, что Беларусь, а тем более Россия, "здесь ни при чем. Об этом он заявил во время общения с журналистом "Россия - 1" Павлом Зарубиным.

"Беларусь первооткрыватель этих проблем или что? Нет, это причины, созданные самими странами Запада, европейскими странами. Они носят и политический, и военный, и экономический характер. Военный, потому что все участвовали, скажем, в операциях в Ираке, а сейчас там очень много курдов из Ирака; и в Афганистане двадцать лет воевали, и сейчас все больше и больше там афганцев. Беларусь здесь ни при чем", - отметил российский президент.

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"Мигранты шли по другим каналам. И то, что они пошли сейчас через Беларусь - здесь ничего удивительного нет, потому что Беларусь, как мне объяснил Александр Григорьевич Лукашенко, имеет безвизовый въезд в страну из стран бегства", - добавил Путин.

8 ноября в сети обнародовали кадры, как толпа мигрантов в Беларуси идет к польской границе. Белорусские военные с собаками согнали мигрантов с дороги в лес. До КПП они не дошли. Власти Польши привели в боевую готовность силы территориальной обороны, а президент Анджей Дуда созвал экстренное совещание с чиновниками. Границу Польши с Беларусью защищают около 13 тыс. военнослужащих. Они помогают пограничникам вдоль этого участка рубежа.