Вильнюс ужесточил законы против нелегалов в ответ на шантаж Минска

 
Ексклюзивы
1/5
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
2 Просмотров: 405
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
1 Просмотров: 900
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
1 Просмотров: 6633
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Просмотров: 405
"Первый экспонат выменял на мешок муки" - как гуцул построил дом-музей во дворе
"Первый экспонат выменял на мешок муки" - как гуцул построил дом-музей во дворе
Просмотров: 999
"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"
"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"
1 Просмотров: 639
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 6336
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Просмотров: 4213
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Просмотров: 243
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
Просмотров: 720
Фото
Все фото
7
6
4
5
4
Вторник в фото: шоу свиней, разгром ТЦ и восстановления Рэшфорда
Вторник в фото: шоу свиней, разгром ТЦ и восстановления Рэшфорда
Понедельник в фото: самый глубокий бассейн, фанаты сборной Италии с королевой Елизаветой II, сбор урожая водяных каштанов
Понедельник в фото: самый глубокий бассейн, фанаты сборной Италии с королевой Елизаветой II, сбор урожая водяных каштанов
Женщины ездили по городу топлес
Женщины ездили по городу топлес
Торнадо сравнял с землей дома и вырвал деревья с корнями
Торнадо сравнял с землей дома и вырвал деревья с корнями
Аномальная жара: зафиксировали высочайшую температуру на планете
Аномальная жара: зафиксировали высочайшую температуру на планете
Видео
Все видео
Более 50% взрослого населения ЕС вакцинировали от коронавируса
Более 50% взрослого населения ЕС вакцинировали от коронавируса
Маршрутка врезалась в БТР Росгвардии: среди жертв есть дети
Маршрутка врезалась в БТР Росгвардии: среди жертв есть дети
Отец нашел сына, которого похитили 24 года назад
Отец нашел сына, которого похитили 24 года назад
В коронавирусной больнице взорвался баллон с кислородом: десятки погибших
В коронавирусной больнице взорвался баллон с кислородом: десятки погибших
Рэпер Серега обнялся с Лукашенко и нарвался на критику
Рэпер Серега обнялся с Лукашенко и нарвался на критику
Интервью
1/5
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Просмотров: 270
Писательница Анастасия Пика переехала в Лондон из-за собаки Зефира
Писательница Анастасия Пика переехала в Лондон из-за собаки Зефира
Просмотров: 432
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
1 Просмотров: 882
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 1026
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Просмотров: 1557
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
11 июля 2021
9 Просмотров: 1809
Росія вмерла
– Як розпався СРСР, поклав погони на стіл і пішов з армії, – розповідав Віктор Олександрович три роки тому. Дядько знайомого Олега ...
среда, 14 июля 2021 12:44

Вильнюс ужесточил законы против нелегалов в ответ на шантаж Минска

  Комментировать
Вильнюс ужесточил законы против нелегалов в ответ на шантаж Минска
В этом году Литва задержала на границе с Беларусью около 1700 человек / Reuters

Литва проголосовала за новые строгие миграционные законы на фоне притока ближневосточных беженцев из Беларуси.

Политики поддержали законодательство, разрешив массовое задержание нелегальных мигрантов и ограничив их право на подачу апелляций. Это связано с тем, что за последние недели сотни мигрантов незаконно пробираются в Литву из Беларуси. Об этом пишет ВВС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эстония усиливает защиту границ из-за наплыва нелегальных мигрантов

Литва обвиняет Беларусь в том, что в нее прилетают иностранные мигранты, которые затем направляются к литовской границе. Минск отрицает это.

В этом году на границе с Литвой задержано более 1700 человек. Страна ЕС разместила войска и начала строительство 550-километрового забора из колючей проволоки вдоль границы с Беларусью.

Отношения между двумя странами ухудшились в 2020 году после того, как самопровозглашённый президент Александр Лукашенко сфальсифицировал выборы и начал жестокое подавление акций протеста. Победивший президент Светлана Тихановская вскоре вынуждена была бежать в Литву.

Отношения еще больше обострились в мае этого года после ареста белорусского диссидента Романа Протасевича. Он и подруга София Сапега летели рейсом Ryanair из Греции в Литву, когда белорусский истребитель сопровождал их самолет в аэропорт Минска из-за фальшивой угрозы взрыва. Их задержали сразу после приземления. Западные страны ввели за это ряд санкций против режима Лукашенко.

Представляя законопроект в литовском парламенте, глава МВД Агне Билотайт заявила, что эти мигранты не просители убежища, а инструмент шантажа Лукашенко против Литвы. Она также сказала, что это даст понять иракцам и другим, что это не удобный маршрут, чтобы попасть в ЕС.

Закон запрещает выпускать мигрантов из-под стражи в течение полугода после прибытия. Он ускоряет процесс их депортации, ограничивает возможность подавать апелляции и даже позволяет депортировать во время процесса апелляции.

Раньше власти Литвы отказались выдать Беларуси президента Тихановскую по запросу Минска.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вильнюс ужесточил законы против нелегалов в ответ на шантаж Минска». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
июля

Террорист давил людей грузовиком

Самое читаемое
Сеть горит: в каких купальниках показались звезды в середине лета
Сеть горит: в каких купальниках показались звезды в середине лета
7
 Просмотров: 14501
Гороскоп на 13 июля: для кого начнется счастливый период
Гороскоп на 13 июля: для кого начнется счастливый период
 Просмотров: 9576
&quot;Среди нас стоят и 14-летние&quot; - как живут проститутки в Донецкой области
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
5
 1 Просмотров: 6633
На майдане Независимости развернули российский триколор. Чем все закончилось
На майдане Независимости развернули российский триколор. Чем все закончилось
 1 Просмотров: 6633
Женщины ездили по городу топлес
Женщины ездили по городу топлес
4
 Просмотров: 6039
Мир
ЕСПЧ обязал РФ узаконить однополые браки - в Кремле резко ответили
ЕСПЧ обязал РФ узаконить однополые браки - в Кремле резко ответили Просмотров: 162
Евросоюз возобновляет свободный въезд для украинцев
Евросоюз возобновляет свободный въезд для украинцев Просмотров: 333
Четыре телеканала прекратили вещание из-за насильственной смерти журналиста
Четыре телеканала прекратили вещание из-за насильственной смерти журналиста Просмотров: 522
Посреди города обвалился отель: 17 человек погибли под завалами
Посреди города обвалился отель: 17 человек погибли под завалами Просмотров: 306
Запретят продавать грузовики с дизельными двигателями
Запретят продавать грузовики с дизельными двигателями Просмотров: 378
Больше всего комментируют
61
"Это позор Зеленского" - Порошенко о суде над боевым генералом Павловским
6
Бывшего заместителя министра обороны отправили в СИЗО
6
Аваков подал в отставку
3
Украина остается транзитером газа, даже если достроят "Северный поток-2" - Меркель
2
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
Голосов: 648
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть