Вильнюс ужесточил законы против нелегалов в ответ на шантаж Минска

В этом году Литва задержала на границе с Беларусью около 1700 человек / Reuters

Литва проголосовала за новые строгие миграционные законы на фоне притока ближневосточных беженцев из Беларуси.

Политики поддержали законодательство, разрешив массовое задержание нелегальных мигрантов и ограничив их право на подачу апелляций. Это связано с тем, что за последние недели сотни мигрантов незаконно пробираются в Литву из Беларуси. Об этом пишет ВВС.

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Литва обвиняет Беларусь в том, что в нее прилетают иностранные мигранты, которые затем направляются к литовской границе. Минск отрицает это.

В этом году на границе с Литвой задержано более 1700 человек. Страна ЕС разместила войска и начала строительство 550-километрового забора из колючей проволоки вдоль границы с Беларусью.

Отношения между двумя странами ухудшились в 2020 году после того, как самопровозглашённый президент Александр Лукашенко сфальсифицировал выборы и начал жестокое подавление акций протеста. Победивший президент Светлана Тихановская вскоре вынуждена была бежать в Литву.

Отношения еще больше обострились в мае этого года после ареста белорусского диссидента Романа Протасевича. Он и подруга София Сапега летели рейсом Ryanair из Греции в Литву, когда белорусский истребитель сопровождал их самолет в аэропорт Минска из-за фальшивой угрозы взрыва. Их задержали сразу после приземления. Западные страны ввели за это ряд санкций против режима Лукашенко.

Представляя законопроект в литовском парламенте, глава МВД Агне Билотайт заявила, что эти мигранты не просители убежища, а инструмент шантажа Лукашенко против Литвы. Она также сказала, что это даст понять иракцам и другим, что это не удобный маршрут, чтобы попасть в ЕС.

Закон запрещает выпускать мигрантов из-под стражи в течение полугода после прибытия. Он ускоряет процесс их депортации, ограничивает возможность подавать апелляции и даже позволяет депортировать во время процесса апелляции.

Раньше власти Литвы отказались выдать Беларуси президента Тихановскую по запросу Минска.