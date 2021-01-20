Википедия зафиксировала рекордное количество правок

Правку добавил пользователь Амантио ди Николао. Фото: "УНИАН"

Wikipedia отметила миллиардную отредактированную запись. Правку добавил пользователь Амантио ди Николао, сделавший уже более 3,9 млн редактирований.

Небольшое изменение оказалось добавлением гиперссылки к статье об альбоме Death Breathing музыканта Alec Empire, сообщили на сайте англоязычной онлайн-энциклопедии.

"Педантам может быть известно, что это миллиард всего лишь с момента перехода на программное обеспечение MediaWiki, а потому не все сотни тысяч предыдущих правок с тех пор были перегружены", - говорится в сообщении.

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15 января 2001-го официально запустили онлайн-энциклопедию Wikipedia, статьи в которой может создавать и редактировать каждый. Ее задумали как инструмент для развития другой энциклопедии. Однако она пережила основной проект и является самым большим, самым полным и самым популярным справочником в истории человечества.