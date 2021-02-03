Вице-президентка США Харрис попала в скандал

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Вице-президент США Камала Харрис попала в скандал в 1-ю неделю своего пребывания на посту.

Подробностями поделилось издание The Guardian.

Харрис получила шквал критики из-за новой дорогой одежды от марки Dolce&Gabbana.

Женщина выбрала шерстяной джемпер от итальянского дома моды для обеда с президентом США Джо Байденом. При присяге министру финансов Джанет Йеллен Харрис надела серый клетчатый пиджак и брючный костюм от бренда.

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По словам Виттории Виньон, которая управляет сайтом с одеждой вице-президентки, Харрис не стоит надевать столько дорогих вещей в 1-ю неделю в офисе.

"Было ли это ошибкой со стороны ее команды?" - прокомментировала Виньон.

"Кому-то серьезно нужно рассказать своей команде о Dolce и их проблемных вопросах. Я потрясен, что она их носит", - говорилось в комментариях.

Dolce&Gabbana запустили в соцсетях рекламную кампанию новой линейки одежды #DGLovesChina, которую посвятили будущему показу в Шанхае. В сети возмутились концептом дома моды. Dolce&Gabbana раскритиковали и обвинили в расизме.