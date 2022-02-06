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Вибух на шахті у Пакистані: загинули гірники

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Вибух на шахті у Пакистані: загинули гірники
Трагедии на рудниках Пакистана случаются довольно часто из-за нарушений требований безопасности. Фото: Pexels

В результате взрыва метана в шахте в Пакистане погибли четверо рабочих.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Шахта частично обрушилась. Еще шестерых людей удалось спасти.

"Шахту тщательно обследуют, чтобы убедиться, что никто не застрял внутри", – говорится в сообщении.

По словам главного инспектора шахт Абдула Гани, она использовалась незаконно. Он сообщил, что никого из владельцев или подрядчиков, связанных с шахтой, не удалось обнаружить. Работники рудника не смогли предоставить деталей.

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Согласно отчету Центральной федерации работников шахт Пакистана, 237 горняков погибли в результате взрывов на шахтах в 2021 году. Большинство инцидентов произошли в богатой полезными ископаемыми провинции Белуджистан. С начала года 21 шахтер погиб в пакистанских шахтах, говорится в отчете.

На шахте "Днепровская" на Днепропетровщине пострадали трое шахтеров. Они получили травмы легкой и средней тяжести. Несчастный случай произошел при выемке угля. Тогда произошел разрыв крепления тяговой цепи добывающего комбайна, в результате чего им были травмированы три человека.

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