Вероятность сохранить собор Нотр-Дам составляет 50%

Настоятель собора Нотр-Дам-де-Пари Патрик Шове рассказал о процессе реконструкции. Фото: 2000.ua

Настоятель собора Нотр-Дам-де-Пари Патрик Шове заявил, что вероятность сохранить конструкцию здания составляет 50%.

Настоятель отметил, что собор очень хрупкий. При этом реставрационные работы, вероятно, не начнутся до 2021 года, передает AP.

"Сегодня мы можем сказать, что есть вероятность в 50%, что собор будет сохранен. Также существует вероятность в 50% того, что леса (установленные до пожара - ред.), упадут на три свода, поскольку, как вы видите, здание все еще очень хрупкое", - рассказал Шове.

Одним из самых сложных этапов работы является изъятие 50 000 элементов старых лесов, установленных в задней части здания.

"Нам нужно полностью убрать леса, чтобы сделать здание безопасным, поэтому в 2021 году мы, вероятно, начнем восстановление собора", - сказал настоятель.

"После того, как леса снимут, нам нужно оценить состояние собора, количество камней, которые необходимо удалить и заменить", - добавил он.

По его оценкам, потребуется еще три года, чтобы люди могли снова безопасно войти в собор, но полное восстановление займет больше времени.

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Президент Франции Эммануэль Макрона намерен восстановить собор до 2024 года, когда в Париже пройдет Олимпиада, но эксперты ставят под сомнение реалистичность этих сроков.

Вечером 15 апреля в столице Франции загорелась крыша Собора Парижской Богоматери. Пожар возник около 20:00. Для ликвидации пожара были задействованы около 400 спасателей. В результате пожара обрушился шпиль собора. Структуру здания Нотр-Дам-де-Пари спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.