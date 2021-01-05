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вторник, 05 января 2021 15:26

Верил в опасность утвержденной в США вакцины

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Верил в опасность утвержденной в США вакцины
Вакцина Moderna. Иллюстративное фото / Business Recorder

Американский фармацевт в прошлом месяце попытался уничтожить 570 доз вакцины Moderna против коронавируса. Он оказался сторонником теорий заговора. Верил в опасность, утвержденной в США, вакцины.

Стивен Бранденбург вытащил 57 флаконов вакцины Moderna Covid-19, каждая из которых содержит около 10 доз, из холодильников "Медицинского центра Аврора" в городе Графтон. Он их оставил в тепле, так как считал, что они опасны, и могут изменить ДНК человека. Об этом пишет Business Recorder.

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Вакцина Moderna и Pfizer-BioNTech основаны на технологии, которая доставляет генетическую информацию в человеческий организм, чтобы помочь телу выработать антитела против коронавируса. Эксперты говорят, что нет доказательств, что вакцины меняют человеческую ДНК. Миллионы людей уже привились этими вакцинами.

Вакцины требуют очень низких температур хранения и их могут повредить или уничтожить высшие температуры. Бранденбург пытался дважды это сделать. Сначала сообщил руководству больницы, что вакцины кто-то случайно оставил в тепле, а позже признался, что сам сделал это намеренно. 46-летний мужчина признался, что однажды подал неохлажденные вакцины, которые позже ввели 57 людям.

По словам руководства больницы, вакцинированным сообщили об этом. Пока нет доказательств, что инертные вакцины нанесли пациентам вред. Мужчину уволили. Больница сообщила о нем власть. В частности, ФБР. Бранденбург арестовали.

"Бранденбург признан сторонником теорий заговора. Он говорил следователям, что, по его мнению, вакцина против Covid-19 опасна и может повредить людям и изменить их ДНК", - говорится в заявлении полиции.

Обвинение может быть уменьшено, если обнаружат, что вакцины, которые сохраняли за ненадлежащих условий, все еще можно использовать. Мужчина находится в стрессе из-за длительного бракоразводного процесса с женой, которая подала иск в суд на единоличную опеку над их двумя детьми.

Муж постоянно говорил жене, что мир рушится, что правительство планирует кибератаки, и планирует отключить энергосистему. Бранденбурга пока освободили под залог и забрали у него огнестрельное оружие.

Теории заговора относительно пандемии, особенно относительно вакцин, распространены в соцсетях, несмотря на усилия технологических гигантов противодействовать. Власть и эксперты заявляют, что такая дезинформация - серьезная угроза для борьбы против коронавируса за отказа или противодействие людей вакцинироваться.

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05
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