Верховный представитель ЕС назвал Лукашенко диктатором

Глава дипломатии Евросоюза Боррель публично признал Лукашенко диктатором. Фото: Reuters

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель впервые публично назвал самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко диктатором.

"Я полностью согласен с вами. Мы имеем дело с диктатором", сказал Боррель во время пленарной дискуссии в Европарламенте в Страсбурге, в которой говорилось о принудительной посадку в Минске лайнера авиакомпании Ryanair и дальнейшем задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги, пишет DW.

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Боррель это сказал, обращаясь к евродепутатам, которые ранее обратились к соответствующему высказыванию в адрес Лукашенко.

23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали. 24 мая в сети показали видео "показаний" Протасевича об организации массовых беспорядков в Минске, а 3 июня белорусский государственный телеканал ОНТ показал "интервью", в котором он "признал вину" и выразил уважение к Александру Лукашенко. Цивилизованное мировое сообщество считает действия Лукашенко актом воздушного пиратства.