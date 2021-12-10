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воскресенье, 12 декабря 2021 03:14

Верблюдов отстранили с конкурса красоты из-за использования ботокса

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Верблюдов отстранили с конкурса красоты из-за использования ботокса
Верблюды в Германии. Иллюстративные фото / Getty Images

Более 40 верблюдов отстранили от конкурса красоты в Саудовской Аравии после того, как заводчики нарушили правила – использовала инъекции ботокса и другие косметические изменения.

Фестиваль верблюдов короля Абдулазиза в Саудовской Аравии, который начался в начале месяца в пустыне к северо-востоку от столицы Эр-Рияда, приглашает заводчиков самых красивых верблюдов посоревноваться примерно за $66 млн. Об этом пишет Independent.

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Жюри определяет победителя на основе формы головы, шеи, холмов, одежды и позы верблюдов. А вот инъекции ботокса, подтяжки лица и другие искусственные коррекции, чтобы сделать животных более привлекательными, запрещены.

В этом году власти обнаружили, что десятки заводчиков растягивали губы и носы верблюдов, использовали гормоны для укрепления мышц, вводили в головы и губы ботокс, чтобы сделать их больше, и использовали наполнители, чтобы расслабить лицо.

Конкурс красоты верблюдов – массовый праздник, который также предусматривает верблюжьи гонки, распродажи и т.д. Страна стремится сохранить роль верблюда в бедуинских традициях и наследии королевства.

Разведение верблюдов в Саудовской Аравии – многомиллионная отрасль, и такие события происходят по всему региону.

21-летняя победительница конкура красоты "Мисс Украина-2021" Александра Яремчук встречается с 36-летним Андреем Дегодой. Он член семьи бизнесменов, которая занимает 45-е место в украинском списке Forbes по состоянию.

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