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понедельник, 07 сентября 2020 12:06

Венгры протестуют против давления власти на университеты

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Венгры протестуют против давления власти на университеты
Акция протеста в Будапеште / Reuters

Тысячи венгров вышли в воскресенье на акцию в Будапеште против смены руководства ведущего художественного университета страны. Вуз возглавил соратник премьера Виктора Орбана. Венгры объединились в живую цепь и прошли по улицам столицы.

Люди боятся, что соратник Орбана, который возглавил Университет театрального и киноискусства, уничтожит автономию учебного заведения. На прошлой неделе студенты оккупировали здание учебного заведения в знак протеста. Об этом пишет ВВС.

Университет станет седьмым высшим учебным заведением, которое передадут под контроль частных фондов, однако совет директоров назначает правительство. Власти отрицают, что ограничивают свободу выражения мнений, и заявляет, что приватизация вузов делает их более конкурентоспособными.

Живая цепь в Будапеште объединил более 8 тыс. человек и растянулся от Университета к зданию парламента через еще четыре высшие учебные заведения. Участники требовали автономии для высшей школы, свободы творчества и образования.

"Я открыт к диалогу. Однако хочу установить другой тип мышления в заведении. Сохранить программу обучения, но с новым акцентом на патриотизм и христианство", - заявил новый глава совета директоров Университета Аттила Виднянский.

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В прошлом году Центральный европейский университет перенес большинство курсов в Вену после юридических споров, инициированных правительством Орбана. Заявили, что не могут больше работать как свободное учебное заведение в Венгрии.

Виктор Орбан был премьером Венгрии в 1998-2002 годах. В 2010-м его правая консервативная партия "ФИДЕС" получила более двух третей в парламенте. С тех пор возглавляет страну.

"ФИДЕС" сменила название страны с "Венгерской республики" на "Венгрия". Изменение должно включить в венгерское общество не только граждан, но и венгров, живущих за ее пределами. Началась клерикализация – в конституцию внесли положения, что венгров объединяют Бог и христианство. Запретили аборты и однополые браки. Изменения раскритиковал ЕС. Внесли ряд ограничений в работу журналистов - им нужно разделять идеи венгерской идентичности. Правительство усложнило жизнь цыганам - для получения соцвыплат теперь следует допустить инспекцию в жилье и доказать, что работаешь хотя бы волонтером. Легализовали огнестрельное оружие для самозащиты, усилило, в частности, неформальные милитаристские организации. В 2014-м Орбан обратился к украинским властям с требованием предоставить венграм на Закарпатье автономию.

30 марта парламент расширил полномочия правительства на неопределенный срок из-за пандемии. В стране запретили досрочные выборы, власть получила право приостанавливать действие законов.

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