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вторник, 01 марта 2022 13:33

Венгрия поддержала вступление Украины в ЕС

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Венгрия поддержала вступление Украины в ЕС
Раньше страна не хотела, чтобы Украина становилась частью ЕС. Фото: Pexels

Венгрия поддерживает ускоренное вступление Украины в Европейский союз.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, передает 444.hu.

"Вчера президенты восьми стран-членов ЕС – страны Балтии, Польша, Чехия, Словакия, Болгария и Словения, выступили с совместной инициативой для продвижения евроинтеграции Украины, с целью предоставить Украине статус страны-кандидата и начать переговоры о вступлении как можно быстрее. Хотел бы объявить, что Венгрия поддерживает эту инициативу и мы призываем Брюссель поставить вопрос на повестку дня", - сказал он.

Сийярто добавил, что Венгрия поддерживает любые инициативы, направленные на прекращение войны.

"Чем быстрее будет мир, тем меньше людей погибнет и тем меньше вынуждены будут убегать из своих домов", - сказал министр.

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С 2017 года Венгрия отказывалась от присоединения Украины к ЕС.

Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку Украины на членство в Европейском Союзе.

Зеленский заявил, что Украина обратилась в Европейский союз по вопросу присоединения. Он призвал разработать для Украины новую специальную процедуру для членства.

Большинство украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО, сообщали социологи.

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