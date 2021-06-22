Венгрия хочет, чтобы Украина разрешила использовать венгерский язык во всех сферах

Премьер-министр Венгрии заявил, что будет выступать за поддержку венгерского языка в Украине. Фото: Корреспондент

Украина должна предоставить венгерскому меньшинству право использовать свой язык во всех сферах, в том числе в образовании, культуре и государственном управлении.

Для Венгрии вопрос прав меньшинств остается ключевым, и отметил, что в странах Евросоюза "должны быть предоставлены гарантии для использования языка меньшинств в образовании, культуре и государственном управлении", в ходе дебатов в ПАСЕ заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Сийярто уточнил, что его претензии относятся к Украине, где проживают венгры, и выразил уверенность, что речь идет о "восстановлении такого права" для них.

"Мы были разочарованы, когда увидели, что после поддержки нами европейских стремлений Украины Верховная рада приняла решения против прав меньшинств в сферах образования, медиа и государственного управления", - добавил министр.

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