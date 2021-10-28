Вена в опасности. В Альпах большой лесной пожар

В районе городка Хиршванг-ан-дер-Ракс Австрии возник один из крупнейших лесных пожаров, который когда-либо регистрировали в Альпах.
К ликвидации огня привлечены триста пожарных и восемь вертолетов, сообщает Euronews.
Площадь огня за три дня увеличилась с 5 гектаров до 115.
"Воздушное пространство буквально заполнено техникой для борьбы с огнем. Местность практически непроходимая. Продвигаться по земле очень сложно", - сказал глава пожарной охраны.
Если ветер изменит направление в сторону горного массива Австрии Ракс - это очень сильно осложнит борьбу с пожаром.
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У берегов канадской провинции Британская Колумбия вспыхнул пожар на контейнеровозе Mv Zim Kingston. Судно перевозило химикаты для горнодобывающей промышленности.
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