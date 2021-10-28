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четверг, 28 октября 2021 02:52

Вена в опасности. В Альпах большой лесной пожар

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Вена в опасности. В Альпах большой лесной пожар
Австрия в огне. Фото: Reuters

В районе городка Хиршванг-ан-дер-Ракс Австрии возник один из крупнейших лесных пожаров, который когда-либо регистрировали в Альпах.

К ликвидации огня привлечены триста пожарных и восемь вертолетов, сообщает Euronews.

Площадь огня за три дня увеличилась с 5 гектаров до 115.

"Воздушное пространство буквально заполнено техникой для борьбы с огнем. Местность практически непроходимая. Продвигаться по земле очень сложно", - сказал глава пожарной охраны.

Если ветер изменит направление в сторону горного массива Австрии Ракс - это очень сильно осложнит борьбу с пожаром.

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У берегов канадской провинции Британская Колумбия вспыхнул пожар на контейнеровозе Mv Zim Kingston. Судно перевозило химикаты для горнодобывающей промышленности.

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