Велогонщика дисквалифицировали за брошенную бутылку

Нововведение вступило в силу 1 апреля. Фото: pixabay.com

В Бельгии швейцарского велогонщика Михаэля Шера дисквалифицировали из гонки "Тур Фландрии" за выброшенную в неположенном месте бутылку.

Инцидент произошел за 100 км до финиша, пишет VeloNews. Шер выбросил бутылку к болельщикам на обочине дороги. Действия спортсмена сразу же зафиксировала камера. Гонщика догнали и сообщили о дисквалификации.

Новое правило пользования бутылками является новшеством в велоспорте и вступило в силу 1 апреля. Спортсмены обязаны выбрасывать весь мусор лишь в специально определенных для этого зонах. Если рядом такой зоны нет, бутылку или другой мусор можно передать в машину, которая сопровождает велогонщиков.

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Правило ввели для уменьшения количества мусора на обочине. Кроме того, бутылка с водой может отскочить и ударить кого-то из гонщиков. За нарушение нововведения могут дисквалифицировать только во время однодневных велогонок. Во время многодневных гонок подобный инцидент может привести лишь к штрафному времени.