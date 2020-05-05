Великобритания занимает первое место по числу умерших от коронавируса

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Великобритания вышла на 1 место среди стран Европы по количеству погибших от коронавируса. С начала епидамии умерло уже более 29 400 людей.

В частности за последние сутки в Британии от Covid-19 умерли 693 человека. Об этом заявил министр иностранных дел Доминик Рааб на ежедневном брифинге, передает BBC.

Так общее количество погибших от коронавируса в Великобритании составляет 29 427. Таким образом, умерших от эпидемии в стране уже больше, чем в Италии, где сейчас 29315 погибших.

Сегодняшняя количество погибших более чем в 2 раза больше, чем было накануне. Заместитель главного научного советника правительства Ангела МакЛин отметила, что такой "скачок" после выходных был ожидаемым из-за задержки данных.

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Если же смотреть на еженедельные средние показатели, можно видеть, что с середины апреля, число погибших от коронавируса в сутки стабильно снижается.

Взломать защиту механизма британских университетов и научных центров пытаются хакеры из России и Ирана. Они хотят похитить информацию по противодействию коронавирусу.