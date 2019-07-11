Великобритания устроила визовый бойкот российском МИД

В Великобритании не дали визу сотруднику МИД РФ для участия в форуме по СМИ. Фото: КП

Британия не выдала визу сотруднику российского МИД, который был аккредитован на конференции по свободе СМИ.

"Невыдача визы представителю МИД России, который направлялся на конференцию, выглядит дико. Британцы сами пригласили российскую сторону принять участие в конференции, сами аккредитовали российского делегата, а потом сами же не выдали ему визу, сорвав поездку", — сказал пресс-секретарь российского посольства в Соединенном Королевстве, передает "Европейская правда"

Ранее такие инциденты случались с США, которые отказывали в визах официальным представителям, которые направлялись на мероприятия ООН.

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Глобальная конференция по свободе СМИ проходит в Лондоне 10 и 11 июля. Участие в ней примут делегации из более чем 100 стран, в том числе 60 министров и более полутора тысяч журналистов, представителей науки и активистов. Российским телеканала RT и агентству Sputnik в аккредитации на форум отказали, объяснив это их "активной ролью в распространении дезинформации". Российский МИД потребовал, чтобы Лондон представил конкретные факты, на основании которых было принято такое решение.