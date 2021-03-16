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вторник, 16 марта 2021 18:04

Великобритания назвала Россию и Китай самыми большими угрозами нацбезопасности

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Великобритания назвала Россию и Китай самыми большими угрозами нацбезопасности
Великобритания рассматривает Россию и Китай как крупнейшие угрозы нацбезопасности. Фото: rtvi.com

Великобритания считает Россию и Китай наибольшей угрозой национальной безопасности.

Об этом сообщается в 114-страничном обзоре вопросов безопасности, пишет Sky News.

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В документе Россию назвали "самой большой угрозой" для безопасности страны, а Китай - крупнейшей угрозой экономической безопасности.

Также Китай описали, как "системного конкурента". В обзоре отметили, что авторитарная система Китая расходится с ценностями Великобритании и других стран Европы.

Великобритания поделится лишними дозами вакцины от коронавируса с бедными странами.

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