Великобритания назвала Россию и Китай самыми большими угрозами нацбезопасности

Великобритания считает Россию и Китай наибольшей угрозой национальной безопасности.
Об этом сообщается в 114-страничном обзоре вопросов безопасности, пишет Sky News.
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В документе Россию назвали "самой большой угрозой" для безопасности страны, а Китай - крупнейшей угрозой экономической безопасности.
Также Китай описали, как "системного конкурента". В обзоре отметили, что авторитарная система Китая расходится с ценностями Великобритании и других стран Европы.
Великобритания поделится лишними дозами вакцины от коронавируса с бедными странами.
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