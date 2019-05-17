Великобритания меняет правила въезда в страну

Великобритания отменяет миграционные карточки. Фото: "Украинский репортер"

Власти Британии с 20 мая отменяют бумажные миграционные карты для всех иностранцев для сокращения очередей на границе.

В настоящее время миграционные карты заполняются пассажирами, прибывающими авиарейсами или через морские порты из-за пределов Европейского экономического пространства, сообщает Independent со ссылкой на заявление главы пограничной службы Пола Линкольна.

Отмена миграционных карт поможет решить проблему растущего числа пассажиров и даст сотрудникам возможность сосредоточиться на взаимодействии с иностранцами, сообщил Линкольн.

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Профсоюзы Великобритании обеспокоены, что нововведение может ослабить пограничный контроль. Ежегодно выпускалось около 16 млн миграционных карт, которые использовались для учета въезжающих иностранных граждан.

В первые месяцы 2019 Канада отказала в визе 23% украинцев. В то же время за 4 месяца 2019 77% заявок были успешно удовлетворены, - об этом сообщил посол Канады в Украине Роман Ващук.