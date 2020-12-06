Великобритания фиксирует высокую активность кораблей РФ у своих берегов

Британские ВМС последние две недели сопровождали и отслеживали движение девяти кораблей РФ. Фото: royalnavy.mod.uk

Наряду с территориальными водами Великобритании наблюдается "значительное присутствие" российских кораблей. Британские ВМС последние две недели сопровождали и отслеживали движение девяти кораблей РФ.

Каждое движение российских кораблей внимательно отслеживала течение двух последних недель восемью кораблями королевского флота в ходе скоординированной операции от пролива Ла-Манш и Кельтского моря в воды, близких к западному побережью Шотландии. Об этом говорится в заявлении Военно-морских сил Великобритании.

Уточняется, что за передвижениями девяти объектов российских ВС, в частности большого противолодочного корабля, патрульного корабля и двух вспомогательных судов, подводной лодки, корвета, наблюдали фрегат HMS Northumberland, HMS Lancaster, HMS Richmond и HMS Kent, а также сторожевые корабли HMS Severn и HMS Tyne.

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В конце ноября истребители Королевских ВВС перехватили российские самолеты Ту-142 в Северном море вблизи Шотландии.