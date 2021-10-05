Вашингтон продолжит бороться с "Северным потоком-2"

Начался запуск газа в трубопровод "Северный поток-2" / Getty Images

Вашингтон продолжит выступать против проекта "Северный поток-2", заявил в понедельник, 4 октября, представитель Госдепа США Нед Прайс.

Так он прокомментировал заполнение газом первой нитки этого газопровода. Об этом пишет "Интерфакс".

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"Наша политика состоит в том, что продолжаем выступать против этого газопровода. Продолжаем считать, что это геополитический проект России", - заявил Прайс.

По его словам, Вашингтон "продолжат применять закон" в отношении газопровода, в соответствии с периодическим пересмотром санкций США против этого проекта.

Ранее в понедельник оператор Nord Stream II Ag, который принадлежит "Газпрому", сообщил, что началась процедура заполнения газом первой нитки газопровода.

США ввели ряд санкций в отношении структур, участвующих в строительстве "Северного потока 2". Они направлены как против компаний, инвестирующих в строительство, так и против страховщиков судов, сервисных компаний, выполняющих геодезические, траншейные, сварочные и другие работы. Под санкции подпадают также компании, которые осуществляют тестирование и сертификацию проекта.

Газопровод "Северный поток 2", мощностью 55 млрд кубов газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Укладка первой нитки завершилась в начале июня, второй - в сентябре. Ранее в "Газпроме" говорили о намерении начать поставки газа по новой магистрали еще в 2021 году. Потенциально по ней может быть поставлено в Европу до конца года 5,6 млрд кубов газа, оценили в российской компании.

Палата представителей Конгресса США внесет в ежегодный проект оборонного бюджета поправки, предусматривающие санкции против "Северного потока-2".