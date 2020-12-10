Вакцинация - только начало: в Канаде хотят ввести Covid-паспорта

В Канаде хотят ввести Covid-паспорта. Фото: tourprom

В канадской провинции Онтарио готовятся ввести Covid-паспорта для тех, кто получил вакцину от коронавируса.

Об этом сообщили в Global News.

По словам министра здравоохранения Кристин Эллиот, такой документ может понадобиться людям для путешествий, работы, посещения театров, кинотеатров и "всех остальных мест, где люди в тесном физическом контакте".

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"Это будет важный шаг для общества", - прокомментировала она.

Получение такого документа не будет обязательным для населения.

"На людей, которые не привились, могут быть наложены некоторые ограничения, но это будет зависеть от конкретного человека - хочет ли он получить вакцину, чтобы иметь возможность делать эти вещи или нет. Но это добровольно", - сказала Эллиот.

Канада стала 3-м государством мира после Великобритании и Бахрейна, которая одобрила использование вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.