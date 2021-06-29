Вакцина от Covid-19, которой прививают в Украине, оказалась безопасной для детей

CoronaVac испытали на детях. Фото: pixabay.com

Ученые провели исследование эффективности и безопасности для детей китайской вакцины от коронавируса CoronaVac, которой прививают и в Украине. Она выработала иммунитет к вирусу почти в 100% случаев.

Соответствующие данные опубликовали в медицинском журнале The Lancet.

Вакцину тестировали на детях от трех до 17 лет. В обеих фазах исследования приняли участие более 500 детей.

После первой фазы испытаний антитела к Covid-19 обнаружили у 100% детей. После второй дозы у тех, кто получил половину первой, антитела обнаружили в 96,8% случаев, а у тех, кто получил полную дозу, - в 100%.

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У детей, получивших плацебо, антитела не выработались.

Также китайские ученые рассказали о побочных эффектах у детей после вакцинации - их зарегистрировали в 26%-29% случаев. В большинстве из них побочным эффектом была боль в месте укола.

Правительство Греции ввело денежное поощрение для молодежи за получение первой дозы вакцины от Covid-19. С 15 июля молодым людям до 26 лет будут дарить цифровую карту с €150 - 4,8 тыс. грн.