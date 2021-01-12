В зоопарке Сан-Диего у горилл подтвердили заражение коронавируса

У горилл обнаружили коронавирус. Фото: m.nkj

Во вторник, 12 января, в зоопарке Сан-Диего гориллы получили положительные результаты тестов на коронавирус.

Об этом сообщила пресс служба San Diego Zoo Global.

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Вероятно гориллы заразились от одного из сотрудников, который кормил их. Не исключают возможность того, что заболела вся стая животных.

"В среду, 6 января, 2 гориллы закашлялись. 8 января предварительные тесты выявили наличие вируса у стаи горилл", - говорится в сообщении прессслужбы.

Сейчас у горилл наблюдается легкая форма коронавируса.

Франция впервые обнаружила присутствие коронавируса на норковой ферме в Eure-et-Loir.