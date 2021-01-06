В зоопарке родился редкий белый тигренок

Белый бенгальский тигр родился в зоопарке Никарагуа. Фото: Reuters

В зоопарке Никарагуа родился белый бенгальский тигр.

Тигренок женского пола по имени Ньевес является первым белым бенгальским тигром, который родился в Центральной Америке. Об этом рассказал директор зоопарка Эдуардо Сакаса, передает ВВС.

Малыша кормит и воспитывает жена директора зоопарка после того, как мать-тигрица не захотела заботиться о нем.

По словам директора, мать тигренка, бенгальскую тигрицу с желто-черным мехом спасли из цирка пять лет назад.

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"У нее не было молока для кормления Ньевес. Тигренка кормят теплым козьим молоком каждые 3:00 ", - говорится в сообщении.

Белый окрас является результатом рецессивного гена. Мать тигренка была носителем гена, который она унаследовала от своего отца, белого бенгальского тигра.

"Ньевес не будет единой белым тигром в зоопарке. В мае 2019 зоопарк принял ОСМУ и Алиме, двух белых тигрят, которых подарил зоопарк из Мексики", - говорится в сообщении.

В течение года продолжалась реконструкция зоопарка в Киеве. Продолжат ее 2021-го. Благодаря обновлению зоопарке увеличилось в этом году количество туристов. Несмотря на пандемию, его посетили 532 тыс. Гостей, что на 130 тыс. больше, чем в прошлом году.