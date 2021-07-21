В затопленном от ливней китайском метро погибли 12 человек

В Китае также наводнение. Фото: РБК

Не менее 12 человек погибли в метро в результате наводнения в городе Чжэнчжоу в китайской провинции Хэнань.

Эвакуировали из метро более 500 человек, многим из которых вода от проливных дождей была по шею, сообщает Sina.

Всего в провинции Хэнань эвакуировали более 100 000 человек в спасательных операций привлекли 6000 сотрудников спасательных служб. Авиарейсы отменил аэропорт Чжэнчжоу.

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В течение 30 мин. Киев накрыл мощный ливень. За это время выпало 18 мм осадков, что составляет почти недельной норме.