В японской сети магазинов будут продавать украинские вкусности

С 4 декабря AT "Mini Stop" будет продавать традиционное украинское блюдо, котлету по-киевски. Фото: pixabay

С 4 декабря японская сеть круглосуточных магазинов Mini Stop будет продавать украинскую "котлету по-киевски".

Об этом сообщили в пресс-релизе сети Mini Stop, передает "Укрінформ".

"С 4 декабря AT" Mini Stop "будет продавать традиционное украинское блюдо, котлету по-киевски, адаптированную для удобного вкушения, в наших магазинах Mini Stop в Японии", - написали в сообщении.

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При покупке украинской вкусности японцы смогут прочитать на упаковке следующее: "Это блюдо восточноевропейской страны Украина (столица - Киев). Эта котлета - обжаренное куриное филе, в которое завернуто сливочное масло ".

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский выразил благодарность компании за эту новость.

"Спасибо Mini Stop за то, что вы создали возможность для японцев попробовать украинские вкусности. Благодаря вам всем украинская культура распространяется в Японии. Спасибо! ", - написал посол.

Всего в японской сети Mini Stop в октябре насчитывалось 1975 магазинов.

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