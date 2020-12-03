В японской сети магазинов будут продавать украинские вкусности

С 4 декабря японская сеть круглосуточных магазинов Mini Stop будет продавать украинскую "котлету по-киевски".
Об этом сообщили в пресс-релизе сети Mini Stop, передает "Укрінформ".
"С 4 декабря AT" Mini Stop "будет продавать традиционное украинское блюдо, котлету по-киевски, адаптированную для удобного вкушения, в наших магазинах Mini Stop в Японии", - написали в сообщении.
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При покупке украинской вкусности японцы смогут прочитать на упаковке следующее: "Это блюдо восточноевропейской страны Украина (столица - Киев). Эта котлета - обжаренное куриное филе, в которое завернуто сливочное масло ".
Посол Украины в Японии Сергей Корсунский выразил благодарность компании за эту новость.
"Спасибо Mini Stop за то, что вы создали возможность для японцев попробовать украинские вкусности. Благодаря вам всем украинская культура распространяется в Японии. Спасибо! ", - написал посол.
Всего в японской сети Mini Stop в октябре насчитывалось 1975 магазинов.
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