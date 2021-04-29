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четверг, 29 апреля 2021 07:30

В ВОЗ сделали заявление по пандемии Covid-19 в мире

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В ВОЗ сделали заявление по пандемии Covid-19 в мире
Ситуация с пандемией в первые четыре месяца этого года была хуже, чем в прошлом году. Фото: pixabay.com

Пандемия Covid-19 не просто не завершилась более чем за год, но и ускорилась. В то же время профилактические меры и доступ к вакцинам имеют решающее значение для изменения мировой ситуации.

Об этом 28 апреля заявила директор офиса ВОЗ в Северной и Южной Америке Карисса Ф. Этьен, пишет The Guardian.

"Наш регион все еще охвачен этой эпидемией. Ситуация с пандемией в первые четыре месяца этого года была хуже, чем в прошлом году", - сказала она.

Неделю назад в ВОЗ продлили Всемирный режим чрезвычайной ситуации еще на три месяца. В то же время глава организации Тедрос Адханом Гебреесус считает, что "существуют инструменты, чтобы взять эту пандемию под контроль за несколько месяцев".

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За последнюю неделю ситуация с пандемией коронавируса в Украине значительно улучшилась. Количество новых случаев инфицирования стабильно уменьшается, заявили ученые НАН.

При этом в Украине ожидают увеличения количества зараженных после майских праздников. Вспышка заболеваний может произойти через три-четыре недели.

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