В военном самолете США при падении погиб весь экипаж

В США упал военный самолет. Фото: АР

В результате крушения военно-транспортного самолета C-130 возле аэропорта Саванны в штате Джорджия погибли все 9 человек, которые находились на борту.

"Насколько нам известно, выживших нет", - сказал пресс-секретарь шерифа города. Об этом сообщает AP.

Он добавил, что самолет "чудом" при падении не задел машины и дома.

Погибшие были членами Национальной гвардии Пуэрто-Рико и совершали тренировочный полет.

Причина катастрофы неизвестна.

Известно, что самолет принадлежал 156-му воздушному крылу Национальной гвардии из Пуэрто-Рико.

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Пассажирский самолет, следовавший в Тель-Авив, совершил аварийную посадку из-за дыма в одном из двигателей. Самолет авиакомпании Blue Air вылетел из аэропорта Бухареста утром в воскресенье в Тель-Авив. Через 40 мин после взлета пилот проинформировал пассажиров о подозрительном дыме из одного из двигателей.