В Верховном суде прошли обыски по обвинению в коррупции

В генеральной прокуратуре Чехии сообщили, что один из задержанных является судьей Верховного суда в Праге, еще один - известный адвокат. Фото из открытых источников

В Чехии детективы Национального центра по борьбе с организованной преступностью предъявили обвинение в коррупции группе из пяти человек, среди которых судья Верховного суда в Праге. Об этом ČTK сообщила генеральный прокурор страны Ленка Брадачова, передает УНН.

По ее словам, полиция подозревает обвиняемых в получении взяток, мошенничестве, превышении служебных полномочий и легализации доходов, полученных преступным путем.

В генеральной прокуратуре Чехии сообщили, что один из задержанных является судьей Верховного суда в Праге, еще один - известный адвокат.

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В случае доказательства вины обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы. По данным чешских СМИ, следствие по этому делу велось несколько месяцев, поэтому в доме пражского Верховного суда провели обыски.

3 декабря СБУ провела обыски в помещениях Укроборонпрома и компании Укрспецэкспорт, которая является участником концерна. Обыски связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов и проводятся на основании постановления следственного судьи Шевченковского районного суда Киева.