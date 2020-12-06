В Верховном суде прошли обыски по обвинению в коррупции

 
Ексклюзивы
1/5
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2358
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1323
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1359
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1665
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 261
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 936
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5328
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 234
Фото
Все фото
3
5
11
7
4
Построили первую в мире авторазвязку на дне Атлантического океана
Построили первую в мире авторазвязку на дне Атлантического океана
Показали фото гигантского айсберга, дрейфующего на юге Атлантики
Показали фото гигантского айсберга, дрейфующего на юге Атлантики
Пассажирский автобус упал с моста. 14 погибших
Пассажирский автобус упал с моста. 14 погибших
Укаринка рассказала, сколько стоит жизнь в Германии
Укаринка рассказала, сколько стоит жизнь в Германии
Модель Playboy снялась обнаженной с акулами-людоедами
Модель Playboy снялась обнаженной с акулами-людоедами
Видео
Все видео
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
Лучший учитель 2020 года выиграл $1 млн и разделил деньги с конкурентами
Лучший учитель 2020 года выиграл $1 млн и разделил деньги с конкурентами
Актеры "Властелина колец" собирают средства на спасение дома Толкина
Актеры "Властелина колец" собирают средства на спасение дома Толкина
Самые ожидаемые фильмы 2021 года одновременно выйдут в кино и онлайн
Самые ожидаемые фильмы 2021 года одновременно выйдут в кино и онлайн
Российский блогер провел стрим с умершей подругой
Российский блогер провел стрим с умершей подругой
Интервью
1/5
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2358
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
3 Просмотров: 1251
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 936
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 315
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 495
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
04 декабря 2020
Просмотров: 432
Як унтерофіцерська вдова
Мій – не побоюся цього слова – друг Ґжеґож Ґауден подався в письменники. Власне тому я вже й не боюся називати його другом. Бо до весни ...
воскресенье, 06 декабря 2020 05:27

В Верховном суде прошли обыски по обвинению в коррупции

  Комментировать
В Верховном суде прошли обыски по обвинению в коррупции
В генеральной прокуратуре Чехии сообщили, что один из задержанных является судьей Верховного суда в Праге, еще один - известный адвокат. Фото из открытых источников

В Чехии детективы Национального центра по борьбе с организованной преступностью предъявили обвинение в коррупции группе из пяти человек, среди которых судья Верховного суда в Праге. Об этом ČTK сообщила генеральный прокурор страны Ленка Брадачова, передает УНН.

По ее словам, полиция подозревает обвиняемых в получении взяток, мошенничестве, превышении служебных полномочий и легализации доходов, полученных преступным путем.

В генеральной прокуратуре Чехии сообщили, что один из задержанных является судьей Верховного суда в Праге, еще один - известный адвокат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обыски на Закарпатье: Венгрия пожаловалась в НАТО

В случае доказательства вины обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы. По данным чешских СМИ, следствие по этому делу велось несколько месяцев, поэтому в доме пражского Верховного суда провели обыски.

3 декабря СБУ провела обыски в помещениях Укроборонпрома и компании Укрспецэкспорт, которая является участником концерна. Обыски связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов и проводятся на основании постановления следственного судьи Шевченковского районного суда Киева.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Верховном суде прошли обыски по обвинению в коррупции». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Журналисты узнали истинную причину смерти внука Назарбаева
Журналисты узнали истинную причину смерти внука Назарбаева 2 Просмотров: 11493
Стоит от 120 тыс. грн - китайские &quot;тесла&quot; разбирают, как горячие пирожки
Стоит от 120 тыс. грн - китайские "тесла" разбирают, как горячие пирожки
4
 Просмотров: 10782
Ударят морозы до -15: синоптики назвали дату
Ударят морозы до -15: синоптики назвали дату Просмотров: 6273
Модель Playboy снялась обнаженной с акулами-людоедами
Модель Playboy снялась обнаженной с акулами-людоедами
4
 Просмотров: 6228
Улицу Грушевского заблокировали в обоих направлениях
Улицу Грушевского заблокировали в обоих направлениях
3
 Просмотров: 5616
Мир
Великобритания фиксирует высокую активность кораблей РФ у своих берегов
Великобритания фиксирует высокую активность кораблей РФ у своих берегов Просмотров: 45
В Аргентине ввели налог на миллионеров для борьбы с Covid-19
В Аргентине ввели налог на миллионеров для борьбы с Covid-19 Просмотров: 45
Оценили убытки от потерь армии Армении во время войны в Карабахе
Оценили убытки от потерь армии Армении во время войны в Карабахе Просмотров: 243
Победа неизбежна: Тихановська обратилась к участникам протестов
Победа неизбежна: Тихановська обратилась к участникам протестов Просмотров: 162
Корабль РФ прибыл на место строительства "Северного потока-2"
Корабль РФ прибыл на место строительства "Северного потока-2" Просмотров: 315
Больше всего комментируют
9
Украина не будет покупать российскую вакцину от Covid-19
3
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
3
Объяснили, чем грозят низкие тарифы на электроэнергию
2
СБУ задержала агитаторов, призывавших к свержению власти
2
Журналисты узнали истинную причину смерти внука Назарбаева
Голосов: 408
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть