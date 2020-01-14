В Венгрии бесплодие будут лечить бесплатно

В Венгрии хотят поднять рождаемость. Фото: ladaclinic.ua

В Венгрии от бесплодия будут лечить бесплатно. Такие меры направлены на преодоление демографического кризиса страны. Смертность, что превышает рождаемость и миграция, сокращают население страны в течение последних четырех десятилетий.

В декабре 2019-го шесть клиник по лечению бесплодия перешли под государственный контроль. Лечение в них будут предоставлять с 1 февраля. До сих пор остается неясным, кто именно имеет право на бесплатные медицинские услуги.

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По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, рождаемость имеет стратегическое значение. Так правительство должно потратить как можно больше денег на поддержку семьи и детей.

"Если Европа в будущем не будет заселена европейцами и мы воспримем это как данность, тогда можно говорить о замене населения. Нас заменят другие народы. В Европе есть политические силы, которые хотят этого по разным причинам, в том числе и идеологических", - заявил премьер-министр.

Он добавил, что сейчас правительство рассматривает вопрос освобождения от подоходного налога женщин, имеющих трех и более детей. С января лица, воспитывающие не менее трех, уже получили льготы на налоги.

В американском штате Огайо в клинике Кливленда родилась девочка из матки неживого донора. Ее мать не имела этого органа, поэтому согласилась пересадить его от мертвого донора. Мать девочки захотела, чтобы после кесарева сечения врачи удалили из его организма донорскую матку.