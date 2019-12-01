В Венеции проходит референдум по автономии

В Венеции хотят отделиться от города на материке. Фото: InfoResist

1 декабря в итальянской Венеции проходит референдум за автономию.

Город может отделиться от материкового промышленного центра Местре. В The Guardian сообщают, что власти пытаются обеспечить низкую явку.

На главном острове Венеции информация о референдуме есть на шести плакатах. За вывешивание транспарантов у домов с агитацией за независимость полиция штрафовала.

Мэр Венеции Луиджи Брюгнаро выступает против референдума. СМИ сообщали о попытке блокирования референдума с его стороны.

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Брюгнаро заявил, что независимость придет к огромным расходам.

Венеция в пятый раз за последние 40 лет пытается отделиться от Местре.

В Венеции вечером 12 ноября произошла сильнейшее за последние 50 лет наводнение. Уровень воды поднялся на 187 см выше нормы, погибли два человека.