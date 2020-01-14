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вторник, 14 января 2020 18:44

В Венеции пересохли водные каналы: в чем причина
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В Венеции почти пересохли водяные каналы
Фото: Corriere del Veneto
В Венеции почти пересохли водяные каналы
В Венеции почти пересохли водяные каналы
В Венеции почти пересохли водяные каналы
В Венеции почти пересохли водяные каналы

В итальянской Венеции почти полностью пересохли городские каналы.

Явление связывают с сильными отливами. Из-за отсутствия дождей, уровень воды в них упал до рекордных 50 см ниже нормы, чего не наблюдали в течение последних двух лет.

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На основных каналах судоходство еще продолжается. Но на многих гондолы и лодки сели на мель.

Еще в начале ноября 2019-му городские власти объявили в Венеции высокий уровень опасности из-за наводнения. Прилив был самым сильным за последние 50 лет, два человека погибли. По подсчетам, город потерявшее на € 1 млрд ($1,11 млрд. - Gazeta.ua).

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