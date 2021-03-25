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четверг, 25 марта 2021 01:31

В Вене вводят жесткий локдаун

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В Вене вводят жесткий локдаун
В Австрии наблюдается рост новых случаев заболевания Covid-19.

На востоке Австрии в федеральных землях Бургенланд, Нижняя Австрия и Вена с 1 по 6 апреля будет действовать жесткий локдаун.

Соответствующее решение было принято в среду вечером по результатам консультаций руководителей этих трех земель и руководителя МЗ Австрии.

Новые правила, которые будут действовать в Вене, Нижней Австрии и Бургенланде, предусматривают круглосуточное ограничение выхода из дома, которое сейчас действует по всей стране только в вечернее и ночное время. Помещения можно будет оставлять только по определенным причинам (например, на работу, для покупки продуктов, прогулки на свежем воздухе или пробежки, контакта с одним важным человеком в жизни). Это касается в том числе и воскресенья, 4 апреля, когда в католической Австрии будут праздновать Пасху.

Кроме того, жесткий локдаун предполагает и закрытие с 1 по 6 апреля магазинов, а также учреждений сферы услуг, где предусмотрен физический контакт (парикмахерские, салоны красоты и т.д.). Работать в это время будут только супермаркеты.

Планируется, что с 7 апреля, когда магазины снова заработают, вход в них будет только при наличии отрицательного результата теста на коронавирус.

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Ранее требование о предъявлении теста на коронавирус действовало только при посещении заведений сферы услуг, где предполагается физический контакт.

Также расширяется требование относительно ношения масок типа FFP-2: кроме супермаркетов и транспорта, теперь их надо будет носить и во всех закрытых помещениях.

В Австрии в последние дни наблюдается рост новых случаев заболевания Covid-19. За прошедшие сутки в стране было выявлено около 3300 новых заражений. Почти 2100 больных находятся в больницах, из них 447 - в отделениях интенсивной терапии.

Около 74% всех случаев заболевания Covid-19 в Австрии приходится на опасную "британскую" мутацию коронавируса. Этот штамм коронавируса особенно распространен на востоке страны - в Нижней Австрии, Бургенланде и Вене. Так, в двухмиллионной столице Австрии около 80% всех случаев инфицирования коронавирусной инфекцией приходится именно на "британскую" мутацию.

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