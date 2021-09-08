В Великобритании провакцинировали от Covid-19 уже 75% взрослого населения

75% граждан Великобритании завершили полный курс вакцинации.
Всего в стране сделали более 91 млн прививок, сообщило The Guardian.
После того как в понедельник еще 22 698 человек сделали прививки первой дозой - общее количество введенных вакцин в стране составляет 91 827 909.
Четверо из пяти человек старше 16 лет прошли полный курс вакцинации, однако наибольшим показателем отметился именно Уэльс (84,1%).
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С начала компании вакцинации, в Великобритании прививали первой дозой 48 292 811 человек, а второй - 43 535 098.
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