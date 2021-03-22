В Великобритании 6 возможных целей следующих покушений Кремля

Путин в Сибири / Alamy

Глава Кремля Владимир Путин склал список потенциальных жертв, которых могут убить в Великобритании.

Российские спецслужбы в 2018-м попытались убить в английском Солсбери бывшего офицера КГБ и перебежчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок". Об этом пишет The Sun.

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Убийство в 2006-м бывшего российского шпиона Александра Литвиненко в Лондоне с использованием радиоактивного полония-210 также заказал Кремль.

Теперь под угрозой другие 6 человек, живущих в Великобритании - Владимир Ашурков, Михаил Ходорковский, Евгений Чичваркин и Борис Карпичков, давний враг Кремля и британский гражданин американского происхождения Билл Браудер, и бывший офицер МИ-6 Кристофер Стил.

В 2017-м Стил издал "грязное досье", в котором утверждается, что Россия собрала компромат на экс-президента США Дональда Трампа. 49-летний Ашурков был вынужден уйти с должности инвестиционного банкира в России через связи с Алексеем Навальным, чей фонд борьбы с коррупцией он возглавляет. Навальный сам стал жертвой "Новичка" и его посадили в тюрьму по возвращении из Германии. Ашурков в 2015-м получил убежище в Британии. Он надеется, что британские власти работает над предотвращением любых покушений на убийство.

"Я не сомневаюсь, что российские спецслужбы способны проводить казни в любой точке мира. В Британии произошло не менее 10 смертей из подозрительных причин. Однако чувствую себя в большей безопасности на улицах Лондона, чем Москвы. Но ничто не может гарантировать полной безопасности", - сказал Ашурков.

Михаил Ходорковский - 57-летний нефтяной миллиардер, который сейчас живет в изгнании в Лондоне, который провел 8 лет в тюрьме после обвинения в мошенничестве в 2003 году. Правозащитники Amnesty International объявили его узником совести. В 2014-м он был освобожден из тюрьмы.