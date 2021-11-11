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четверг, 11 ноября 2021 16:15

В Варшаве проходит запрещённый марш националистов
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В Варшаве начался марш правых ко Дню независимости
Фото: Reuters
Суд ранее отменил решение о регистрации мероприятия. Но националисты провели его
Участники имеют при себе файеры, государственные флаги и символику организаций
Марш проводят под лозунгом "Независимость не продается"

В Варшаве начался марш правых ко Дню независимости.

Суд ранее отменил решение о регистрации мероприятия, сообщает RMF24.

Марш проводят с лозунгом "Независимость не продается". Он начался в 13:00.

Участники имеют при себе файеры, государственные флаги и символику организаций.

Вдоль барьеров дежурит специальная стража марша и полиция.

"Сейчас перед нами предстают не только внутренние противоречия, но и внешние. Сейчас польская граница подвергается атаке. На наших глазах творится новый мир. И это от нас зависит, какой будет новая Польша - у нас только будет гимн и флаг, или это будет сильное государство, способное нести свет латинской цивилизации на Запад", - заявил на митинге лидер ассоциации Марша независимости Роберт Бакевич.

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Параллельно вышли противники марша с лозунгами "Национализм – это не патриотизм", "Нет фашизму", "Свободная цветная Польша". Они вышли с флагами ЛГБТ, Польши и Евросоюза. Полиция отделила их от националистов.

Суд Мазовецкого воеводства запретил традиционный марш 11 ноября. Демонстрацию хотел запретить мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

"На улицах столичного города Варшавы нет места для эксцессов националистов, оскорбляющих священные символы Польши. Это скандально, что "Право и справедливость" допустила присвоение нашего общего национального праздника крайними националистическими силами и обычными хулиганами", - заявлял он.

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