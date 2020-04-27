В Южной Корее заявили, что Ким Чен Ын здоров

Ким Чен Ын здоров. Фото: РБК

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын здоров, заявил специальный советник президента Республики Корея по дипломатии и вопросам национальной безопасности Мун Чжон Ин.

"Позиция нашего правительства тверда. Ким Чен Ын жив и здоров. Он находится в районе Вонсана с 13 апреля. Никаких вызывающих подозрение передвижений не было замечено", - подчеркнул Мун Чжон Ин, сообщила телекомпания CNN.

Ранее центральная газета КНДР Нодон синмун сообщила, что Ким Чен Ын продолжает работать с документами и направил послание с благодарностью строителям туристической зоны на восточном побережье Вонсан-Кальма.

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Напомним, северокорейский лидер не появлялся на публике с 11 апреля. Впервые за годы своего правления он не принял участие в торжественной церемонии по случаю годовщины со дня рождения своего деда Ким Ир Сена 15 апреля.