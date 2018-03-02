В Южно-Африканской Республике белые фермеры могут потерять свои земли

Парламент ЮАР проголосовал за экспроприацию земель у белого населения. Фото: Bbqboy

В Южно-Африканской Республике парламент проголосовал за экспроприацию земель у белых фермеров без предоставления компенсации.

Об этом пишет The Independent.

Розолюцию выдвинула леворадикальная партия "Борцы за экономическую свободу" (EFF), а впоследствии поддержала и правящая партия "Африканский национальный конгресс" (ANK). Президент страны Сирил Рамафоза также поддерживает этот законопроект, его подпись будет означать окончательное принятие и внесение изменений в конституцию страны.

"Мы не хотим мести. Но время взаимозачетов прошло, речь идет о справедливости и о нашем достоинстве", - сказал Джулиус Малема, лидер партии EFF.

Сейчас конституционный комитет готовит заключение по экспроприации земель, и в августе парламент снова поднимет этот вопрос.

Апартеид в ЮАР отменили 24 года назад, однако еще до сих пор в стране вопрос землевладения имеет напряженный характер. По подсчетам, белое население владеет около 73% пригодных для сельского хозяйства земель, в 1994-м этот показатель был на 12% больше.

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Эксперты связывают поднятие вопроса об экспроприации земель правящей партией ANK с предстоящими парламентскими выборами. Ведь конфискация земель у белых, поможет набрать дополнительные голоса среди чернокожего населения, которому и будут передавать земли. Зато критики реформы напоминают, что ранее передача фермерской земли в руки чернокожых привела к упадку аграрных хозяйств, а в Зимбабве аналогичный законопроект привел к затяжному экономическогму кризису.

Новый президент страны Сирил Рамафоза занял свой пост в середине февраля, после того как предыдущего президента ЮАР заставили уйти в отставку.