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пятница, 24 января 2020 18:31

В Украине зафиксировали первые случаи подозрения на коронавирус

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В Украине зафиксировали первые случаи подозрения на коронавирус
Два случая не подтвердились. Фото: ДТ

В Украине зафиксировали три случая подозрения на коронавирус, два из которых не подтвердились.

Сейчас специалисты проверяют третьего пациента. Об этом рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на заседании оперативного штаба Минздрава.

"На сегодня в Украине мы уже расследовали три случая подозрения на коронавирус. Из них два не были подтверждены. По еще одному случаю проводится эпидемическое расследование с привлечением ведущих эпидемиологов", - подчеркнула она.

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По состоянию на 24 января, в Китае зафиксировали 25 смертей от коронавируса. Количество зараженных достигло 830 человек.

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