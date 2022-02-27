В Украине российские военные убили греков

Посла России вызвали в МИД для разъяснений. Фото: Pexels

10 греков погибли при обстреле Мариуполя.

Об этом сообщил "Укринформ" со ссылкой на Reuters.

При обстреле русскими войсками Мариуполя погибли десять греков.

"Десять безобидных гражданских людей греческого происхождения погибли во время российских обстрелов вблизи Мариуполя. Прекратите бомбардировку немедленно!", - заявил премьер-министр Греции Кириакос Митсотакис.

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Посол России в Греции был вызван в МИД. Также Греция заявила, что может принять беженцев из Украины.

"Если нам придется принять определенное количество людей, то мы желаем это сделать", - сообщили в министерстве миграции страны.

На Донбассе погибли два этнических грека, еще двое получили тяжелые ранения. Инцидент произошел 13 февраля в селе Гранитное.