В Украине объяснили, почему она не будет закрывать сообщения с Британией

Украина не будет закрывать авиасообщение с Британией. Фото: REUTERS

Украина пока не будет закрывать авиационное сообщение с Великобританией из-за мутации коронавируса.

"Мы имеем визовый режим с Великобританией, что уже ограничивает количество пассажиров между нашими странами. Сейчас рейсы выполняются преимущественно для возвращения украинцев из обучения из-за границы домой на рождественские каникулы", - сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в соцсетях.

Власть, по его словам, будет вести мониторинг ситуации с коронавирусом в Великобритании и может изменить решение в случае необходимости.

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14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок заявил, что в стране обнаружили новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется быстрее. 20 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что новый вид вируса может быть на 70% более заразным. В тот же день решение ограничить передвижение людей из Британии, а в некоторых случаях и к ней, объявили Нидерланды, Бельгия, Ирландия, Германия, Италия, Франция, Болгария, Чехия, Австрия, Латвия, Литва, Эстония, Румыния, Швейцария, Швеция, Турция Израиль, Саудовская Аравия и Иран, Сальвадор и Колумбия.