В Туркменистане хотят потушить "Ворота в ад" — кратер, который горит 50 лет

Кратер горит с 1971 года. Фото: shutterstock.com

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на первом заседании в этом году поручил потушить огонь в газовом кратере, горящем уже 50 лет.

Об этом сообщает государственное информагентство "Туркменистан сегодня".

Газовый кратер горит в городе Дарваза, его в народе называют "Ворота в ад". Кратер расположен в центре пустыни Каракумы и является туркменской достопримечательностью.

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Провал в грунте диаметром около 70 метров и глубиной 30 метров образовался в 1971 году – во время разведывательно-поискового бурения. Геологи встретили подземную пустоту, из-за чего земля провалилась и образовался кратер, наполненный газом.

Чтобы опасные газы не выходили наружу, их решили поджечь. Ученые считали, что газ выгорит несколько дней, но кратер горит уже 50 лет.

Президент Туркменистана сегодня, 8 января, заявил, что горение кратера негативно влияет на экологию и здоровье местных жителей. Также он сказал, что тратится природный газ, от которого можно получить прибыль. Поэтому он поручил вице-премьер-министру вместе с учеными найти способ, как погасить огонь.

Группа ученых, вероятно, раскрыла секрет пещеры, которую древние римляне считали "воротами в ад". По их мнению, смертоносное действие пещеры было вызвано облаком диоксида углерода, которое действовало удушливо на всех входящих в нее.