В Турции сотни человек приговорили к пожизненному заключению за неудачный мятеж

В Турции приговорили 337 человек к пожизненному заключению за участие в государственном перевороте 4 года назад.
Подробностями поделилось издание ВВС.
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Государственный переворот устроили военные, они восстали против власти президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Осужденные мужчины - это пилоты военной базы под Анкарой. Они взяли в заложники командование.
4 года длился суд над задержанными.
По мнению властей, организатором мятежа был екс-соратник Эрдогана - исламский проповедник Фетхуллах Гюлен.
Во время переворота погибли 300 человек, травмированного около 2 тыс.
В Мали на военной базе произошел мятеж солдат, в ходе которого арестовали президента Мали Ибрагима Бубакара Кейта.
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