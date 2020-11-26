В Турции сотни человек приговорили к пожизненному заключению за неудачный мятеж

В Турции засудили участников государственного мятежа. Фото: REUTERS

В Турции приговорили 337 человек к пожизненному заключению за участие в государственном перевороте 4 года назад.

Подробностями поделилось издание ВВС.

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Государственный переворот устроили военные, они восстали против власти президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Осужденные мужчины - это пилоты военной базы под Анкарой. Они взяли в заложники командование.

4 года длился суд над задержанными.

По мнению властей, организатором мятежа был екс-соратник Эрдогана - исламский проповедник Фетхуллах Гюлен.

Во время переворота погибли 300 человек, травмированного около 2 тыс.

В Мали на военной базе произошел мятеж солдат, в ходе которого арестовали президента Мали Ибрагима Бубакара Кейта.