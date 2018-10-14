В Турции сорвался автобус с нелегалами: 22 человека погибли

ДТП в Турции: 22 погибших. Фото: Корреспондент

В Турции погибли по меньшей мере 22 человека, еще 13 получили травмы различной степени тяжести в результате падения грузовика, перевозившего мигрантов, в канал.

Среди погибших есть дети, сообщает Anadolu.

Автомобиль ехал с Айдын в Измир. Водитель по неизвестным причинам не справился с управлением.

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В Киеве пьяный водитель слетел с Индустриального моста. Авария произошла около 4:30 утра 14 октября. От удара вырвало двигатель и другие части машины.