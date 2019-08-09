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пятница, 09 августа 2019 13:20

В Турции прогремели взрывы на военных складах: людей эвакуируют
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В Турции на складе военной техники произошел пожар
Фото: aa.com.tr
В Турции на складе военной техники произошел пожар
В Турции на складе военной техники произошел пожар
В Турции на складе военной техники произошел пожар

В Рейханлинскому районе Хатая, Турция, произошла серия взрывов на складе военной техники.

Из-за этого в некоторых частях склада произошел пожар, сообщает Anadolu.

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Жителей близлежащих районов экстренно эвакуировали. В десятках домах взрывная волна выбила стекла. На стенах образовались трещины.

Информации о пострадавших и погибших нет. К месту происшествия выехали спасатели, медики и полиция.

В Архангельской области, Россия, произошел взрыв на территории военной части. Погибло 2 человека. Еще шестеро пострадали. По сообщениям очевидцев, происшествие случилось в населенном пункте Ненокса.

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