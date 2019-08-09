В Турции прогремели взрывы на военных складах: людей эвакуируют

В Рейханлинскому районе Хатая, Турция, произошла серия взрывов на складе военной техники.
Из-за этого в некоторых частях склада произошел пожар, сообщает Anadolu.
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Жителей близлежащих районов экстренно эвакуировали. В десятках домах взрывная волна выбила стекла. На стенах образовались трещины.
Информации о пострадавших и погибших нет. К месту происшествия выехали спасатели, медики и полиция.
В Архангельской области, Россия, произошел взрыв на территории военной части. Погибло 2 человека. Еще шестеро пострадали. По сообщениям очевидцев, происшествие случилось в населенном пункте Ненокса.
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