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суббота, 03 апреля 2021 02:52

В Турции новый рекорд инфицированных Covid-19

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В Турции новый рекорд инфицированных Covid-19
В Турции за время пандемии обнаружили почти 3,4 млн случаев инфицирования. Фото: Укринформ

В Турции зафиксировали очередной рекорд - количество новых суточных случаев инфицирования коронавируса за весь период с начала пандемии впервые превысил 40 тысяч.

"За сутки, 1 апреля, зафиксировано 40806 новых случаев инфицирования. Умерло 176 человек, выздоровели 20817. В активной стадии болезни находится 1424 человека", - сообщили в Минздраве.

Несколько дней подряд в Турции количество новых случаев инфицирования ежедневно растет.

Предварительно значительный рост количества ежедневных случаев инфицирования наблюдался в ноябре прошлого года. В связи с этим в стране был введен комендантский час и значительно усилены эпидемиологические ограничения.

В начале марта Турция начала ослаблять ограничения и постепенно восстанавливать очное образование, работу заведений общественного питания, снимать комендантский час выходного дня, и тому подобное.

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Ослабление продолжалось около месяца, но из-за значительного роста случаев инфицирования 30 марта правительством было принято решение о возвращении комендантского часа в выходные и введен ряд жестких ограничений, в частности на священный для мусульман месяц Рамадан.

Всего за время пандемии в стране выявлено почти 3,4 млн случаев инфицирования (сделано более 38,8 млн тестов). За все время умерли 31713 человек, выздоровели более 3 млн.

В стране продолжается вакцинация. Вакцинировано полностью (обе дозы вакцины) 7 млн ​​человек, первую дозу вакцины получили еще более 9,3 млн человек.

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