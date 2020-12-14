В Турции начали продавать экспресс-тест на коронавирус

Тест будут выпускать в первую очередь для собственных нужд Турции, он уже поступил в продажу, также впоследствии планируют наладить поставки в другие страны. Фото: Kanal B

Турецкая компания Türklab разработала тест на антиген коронавируса, альтернативный ПЦР-теста, результат которого можно получить за 5 минут.

Об этом сообщает телеканал Kanal B. По данным компании, тест имеет чувствительность более 95%.

Образец мазка, отобранный из горла и носа, помещается в пробирку из набора для тестирования, результат появляется через пять минут после выпадения раствора.

Тест выпускать первую очередь для собственных нужд Турции, он уже поступил в продажу, также впоследствии планируют наладить поставки в другие страны.

В США начался процесс доставки первой партии одобренной вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech ко всем 50 американских штатов, чтобы в понедельник начать процесс вакцинации населения.